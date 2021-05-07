Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor
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Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor

Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ genelinde açık olan işletmeler Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tek tek denetleniyor.

Tekirdağ genelinde açık olan işletmeler Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tek tek denetleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Gıda ve Yem Şube Müdürü, Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve gıda kontrol görevlileri ile Ergene ilçesinde faaliyet gösteren çikolata ve şekerleme üreten işyerleri ile ekmek fırınlarını ziyaret ederek, denetimlere katıldı. Ramazan Bayramı öncesinde işyerlerinin Covid-19 pandemisi kapsamında almış olduğu önlemleri yerinde gören denetim ekibi, yetkililerden bilgi aldı. Denetimi yapan ekipler, pandemi süresince yapmış oldukları üretimlerinden dolayı işletme çalışanlarına teşekkür ederek, başarıların devamını diledi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve denetim ekibi, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren baklava üretim yerleri ile ekmek fırınlarını denetleyerek, çalışmalarının devamında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Açık olan işletmeler tek tek denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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