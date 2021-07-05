Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?

1 Temmuz sonrası kısıtlamaların kaldırılması sonrası öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021? sorularını merak ediyor.

18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı olması ile birlikte üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ!

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz'da, sınavların ise 4 Eylül'de yüz yüze yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır" denildi.