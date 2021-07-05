Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?

Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Temmuz sonrası kısıtlamaların kaldırılması sonrası öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021? sorularını merak ediyor.

18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı olması ile birlikte üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ!

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz'da, sınavların ise 4 Eylül'de yüz yüze yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır" denildi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seray Kaya Civan Canova Burak Özçivit Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık öğretim üniversite kayıt! Üniversiteler açılacak mı 2021? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:43:45. #1.14#

title