Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam

ANADOLU Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

ANADOLU Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı. Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı. Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title