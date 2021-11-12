Açık öğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları çevrim içi yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

Öte yandan, ac¸ık o¨gˆretim okullarında mezuniyet şartlarını tas¸ıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım u¨creti o¨deyen o¨gˆrenciler ile ac¸ık o¨gˆretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme do¨nemlerinde, sınav katılım u¨creti hesabına sehven para yatıranlara, u¨cret iadeleri yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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