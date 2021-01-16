Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu
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Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

16.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:26
Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli olduMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1'inci dönem sınavlarının 25 Şubat'ta, 2'nci dönem sınavlarının 25 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1'inci dönem sınavlarının 25 Şubat'ta, 2'nci dönem sınavlarının 25 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2'nci dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

ANKARA,


Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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