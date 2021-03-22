Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart'ta yapılacak
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Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart'ta yapılacak

22.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:20
Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart'ta yapılacak

Açık öğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak.

Açık öğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.

Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.

Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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