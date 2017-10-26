Açık Öğretim Lisesi sınavı yapıldı mı? | 2017 Yılı AÖL 1. Dönem Sınavı Ne Zaman? Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile başlamıştı. AÖL İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemlerinin sona ermesinin ardından sıra 2017-2018 AÖL 1. Dönem Sınavı'na geldi. Herkes sınav tarihini merak ediyor.

2017 Yılı AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman?

7-8 Ekim 2017 tarihinde yapılan AÖL Ek Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardından 2017/1. Dönem Ders Seçme İşlemleri ile ilgili bir duyuru yapıldı. Böylece ders seçme tarihleri de belli olmuş oldu. İşte o duyuru: 2017/1. dönem Ders Seçme Ekranı açılmıştır. Öğrencilerimiz 26 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.00´ e kadar ders seçimlerini yapabilirler. Not: 2017/1. dönem için ilk kayıt(yeni kayıt) yapan öğrencilerimiz ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri merkez tarafından otomatik olarak atanacaktır. 2017 Yılı AÖL 1. Dönem Sınavı 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.