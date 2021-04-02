Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık öğretim sınavlarının yapılmasının ardından yanıt arayan konulara dair cevapları sizler için derledik. Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapıldı?