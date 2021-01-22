Açık öğretim lise ve ortaokul için yeni kayıt dönemi başladı
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Açık öğretim lise ve ortaokul için yeni kayıt dönemi başladı

22.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:42
Açık öğretim lise ve ortaokul için yeni kayıt dönemi başladı

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, açık lise ve ortaokul okuyan öğrencilerin, 22 Ocak-15 Şubat tarihlerinde yeni kayıt ve kayıt yenileme yapabileceğini bildirdi.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, açık lise ve ortaokul okuyan öğrencilerin, 22 Ocak-15 Şubat tarihlerinde yeni kayıt ve kayıt yenileme yapabileceğini bildirdi.

Temiz, yaptığı açıklamada, açık öğretim lise ve ortaokula kayıt yaptıramayan öğrenciler için yeni bir şans verildiğini belirtti.

Kayıt yenilemeyle ilgili bilgi veren Temiz, "Açık öğretim lise ve ortaokul okuyan öğrencilerimiz en geç 15 Şubat mesai bitimine kadar kayıtlarını yapmaları önemlidir. Kayıt yenileme ve yeni kayıt için öğrencilerimiz son güne kalmaması çok önemlidir. Son güne kaldığında büyük yığılmalar yaşanıyor. Bu bir aylık süre içerisinde öğrencilerimiz kayıtlarını yapsınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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