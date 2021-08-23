Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
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AÖL kayıt işlemleri hakkında detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda Açık Öğretim Lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim lise kayitlari ne zaman başlıyor 2022? sorularının yanıtları merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık Öğretim lise yeni dönem kayıt yenileme tarihi…

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de konuya dair detayları araştırmakta.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavların ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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