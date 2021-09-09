Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile sınav ücreti T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara yatırılacak. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek. Peki, Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunu internet sitesi üzerinden yayımlayarak kayıt sürecinin detaylarını paylaştı. İşte, Açık öğretim lise kayıt yenileme detayları...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI DETAYLARI

AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.