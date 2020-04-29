Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak
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Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi vize (ara) sınavları 04-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak
29.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:38

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi vize (ara) sınavları 04-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Çevrimiçi (online) olarak yapılacak sınavlara öğrenciler sabah 08.00'den akşam 20.30'a kadar katılabilecek.

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid-19 salgını (pandemi) nedeniyle ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde çevrimiçi olarak yapılması kararlaştırılmıştı.

Öğrencilerin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programının yayımlandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin daha da önem kazandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Değişen dünya düzenine adapte olmak için çok önceden gözlemlediğimiz ve gerekli çalışmaları başlatarak uygulamaya koyduğumuz projelerin bugün dönüşünü aldığımızı görmekten oldukça memnunuz" dedi.

Uzaktan eğitim ve açık öğretim modelinde önemli bir tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Rektör Çomaklı, pandemi süreci boyunca örgün eğitimde yüzlerce dersi binlerce öğrenciye ulaştırdıklarını, açıköğretimde ise eğitimlere aralıksız devam ettiklerini dile getirerek yakın zamanda yapılması planlanan Açık öğretim Fakültesi vize sınavları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Vize sınavlarımız, 04-15 Mayıs 2020 tarihleri aralığında 08.00-20.30 saatleri arasında online olarak yapılacak. Her bir sınavın süresi 30 dakika olacak. Ara sınavlarının başarı notuna katkısı %25 olacak.

Öğrencilerimizin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz Online deneme sınavlarına https://lms3.ataaof.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden erişebilirler. Bu vesileyle vize sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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