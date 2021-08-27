Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav süresi uzatıldı mı?
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Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav süresi uzatıldı mı?

Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav süresi uzatıldı mı?
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Açıköğretim Lisesi ek sınavları 20 Ağustos 23.59'da son bulmasının ardından Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak edildi. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler için her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından ek sınavlar yapılıyor. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat sınava giremeyen adaylar 29 Ağustos'a kadar s

Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları belli oldu mu?

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavları bu yıl 20 Ağustos tarihi itibariyle son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise MEB'den herhangibir açıklama gelmedi. Ancak bu hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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