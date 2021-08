Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav süresi uzatıldı mı?

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınavları bu yıl 20 Ağustos tarihi itibariyle son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise MEB'den herhangibir açıklama gelmedi. Ancak bu hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.