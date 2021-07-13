Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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7 Temmuz tarihinde son bulan Açık Lise online sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan 3.dönem sınavlar sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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