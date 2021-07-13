Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Temmuz tarihinde son bulan Açık Lise online sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?