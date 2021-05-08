Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi

Tekirdağ'da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Tekirdağ'da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine uyumun artması için ilçede denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında açık bir kıraathaneye ve içindeki 24 kişiye cezai işlem uygulandı. Pınar Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye baskın gerçekleştiren ekipler, işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL idari para cezası yazdı. Ayrıca açık olan kıraathane de kapatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı