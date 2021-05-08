Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi

Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Tekirdağ'da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine uyumun artması için ilçede denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında açık bir kıraathaneye ve içindeki 24 kişiye cezai işlem uygulandı. Pınar Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye baskın gerçekleştiren ekipler, işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL idari para cezası yazdı. Ayrıca açık olan kıraathane de kapatıldı. - TEKİRDAĞ

Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Metin Oktay Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:45:19. #1.15#

title