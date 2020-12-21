Açık Kapı, yüzleri güldürüyor
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Açık Kapı, yüzleri güldürüyor

21.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:29
Açık Kapı, yüzleri güldürüyor

Kütahya'da, 3 yıl önce kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşa verdiği hizmetle yüz güldürmeye devam ediyor.

Kütahya'da, 3 yıl önce kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşa verdiği hizmetle yüz güldürmeye devam ediyor.

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği açık kapı birimleri; gelen talepleri hassasiyetle takip ederek, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarında yoğunluk azalırken, çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

Teşkilatlanması ve personel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip edilen Açık Kapı birimlerinin sayılarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - KÜTAHYA

Açık Kapı, yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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