Açık Kapı' Projesi Eskişehir'de Hizmete Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın vatandaş odaklı hizmetlerinden bir olan "Açık Kapı" projesi Eskişehir'de hizmete girdi.



Vali Özdemir Çakacak, projenin ilk etapta pilot olarak belirlenen illerde uygulamaya geçtiğini bildirdi. Vali Çakacak, "Bu pilot illerden birisi de Eskişehir. Valiliğimizin girişinde 'Açık Kapı' birimi oluşturduk. Burada görev alan personelimiz tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirilmiş ve uzman kişilerden oluşuyor. Şu an burada 5 arkadaşımızı görevlendirdik, tüm kurumlardan da temsilciler atadık. Bu projede Eskişehir pilot illerden biri olmuştur" dedi. "Açık Kapı" projesi ile vatandaşın taleplerini, beklentilerini, şikayetlerini dinleyen, bunları kayıt altına alan, analiz eden ve buradan kendisine bir plan ve sonuç çıkaran yeni bir anlayışı ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Vali Çakacak, "Kurumlarımız, 'Açık Kapı'dan gelecek taleplere en iyi şekilde araştıracak. Bizim amacımız vatandaşlarımızın sorunlarına birinci elden süratle çözüm bulmak olacaktır. Kurum müdürlerimiz bu konuda hassas davranmalıdır. Alanında uzman olan arkadaşlarla bu projeyi başarıyla yürüteceğimize canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR