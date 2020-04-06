Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı!
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Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı!

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından sağlık önlemleri alınmaya devam ediliyor. Birçok başvuru yerini online başvuru sistemine bıraktı. Bunlardan biri de Açık Kapı yardım başvuruları oldu. Peki, Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı nerede? Açık Kapı nedir?

06.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:32
Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı!

Açık Kapı yardım başvurusu ile fiziki müracaatlar, yerini online müracaatlara bırakıyor. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyen kişilerin kaymakamlıklar ya da ilgili ofisler üzerinden yapması gereken işlemler, Açık Kapı ile birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar Açık Kapı hakkında Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı gibi konuları merak etti.

AÇIK KAPI YARDIM NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu ekran üzerinden Açık Kapı yardım başvuruları alınmaya devam ediliyor. Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak. Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.

Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı!

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın. Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin. Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık Kapı para yardımı sorgulama ekranı!

AÇIK KAPI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI BAŞVURU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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