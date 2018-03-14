İçişleri Bakanlığının "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi ile Batman'ın Gercüş ilçesindeki köy okuluna kütüphane yapıldı.

Batman İMKB Belde Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, kardeş okul olarak seçtikleri Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyündeki ilkokula kütüphane yapılması için valilik bünyesindeki Açık Kapı Birimi'ne başvurdu. Başvurunun ardından köy okulunda 3 bin kitaplı kütüphane oluşturuldu.

Proje kapsamında Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı Köyü ilkokulunda Batman İMKB Belde Ortaokulu tarafından oluşturulan Kütüphane açılışı yapıldı.

Açılışa Kaymakam Ünal Koç,İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

Açık Kapı Birimi Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Hüseyin Berken Binay, okulda zengin bir kütüphane oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Valimiz Ahmet Deniz'in talimatları çerçevesinde, kamu kurumlarından bin kitap temin edildi. İMKB Belde Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ise 2 bine yakın kitap toplamış, gerekli mobilyalar temin edilmiş ve neticesinde 3 bin kitaptan oluşan zengin bir köy kütüphanesi kuruldu."