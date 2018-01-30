"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Samsun bankosunun açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle geliştirilen proje kapsamında valilik binası girişindeki Samsun bankosunun açılışı, Vali Osman Kaymak tarafından gerçekleştirildi.

Vali Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, projenin vatandaşı önemseyen bir proje olduğunu söyledi.

Projeyle devlet kurumlarının bütün kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açıldığına işaret eden Kaymak, "Bu birim halkımızın sorunlarına, isteklerine ve başvurularına ilişkin iş ve işlemlerin hızlı etkili şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, sunulan hizmetlerde memnuniyeti artırmak, kısacası bu kapıdan her bireyin güler yüzle ayrılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu." dedi.

Projenin önce 15 pilot ilde uygulandığını, ardından Samsun'un da dahil olduğu 22 ilde daha hayata geçirildiğini anlatan Kaymak, bankolarda görevlendirilenlere de eğitim verildiğini kaydetti.

Kaymak, 15 Şubat'ta altyapı çalışmaları tamamlanıp sistem açıldığında tam anlamıyla vatandaşlara hizmet verileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında bu arkadaşlarla irtibatlı personel de görevlendirilecek. Vatandaşımız başvurularını ister elektronik ortamda, isterse de açık kapı bankolarına gelerek yapacak. Görevli arkadaşlarımız başvuruyu alıp ilgili kurumdaki irtibat görevlilerine sistem üzerinden göndererek en kısa sürede çözüme kavuşturup vatandaşımıza SMS yoluyla bilgi verecek. Valiliklerde bu sistem tam manasıyla oturduktan sonra ilçelerimizde de benzer uygulamalar olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Arkadaşlarımızın bu konsept çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmelerini, projeden beklenen neticenin alınması konusunda da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Sizin verdiğiniz cevap devletin cevabıdır."

Proje sayesinde klasik yönetim anlayışının bir kenara bırakılarak vatandaş odaklı yaklaşımla yeni bir anlayışa geçildiğini vurgulayan Kaymak, "Hiçbir birey ayırt etmeksizin herkesin kolayca ulaşabildiği, gelenin geri çevrilmediği, kısacası isminden de anlaşıldığı gibi açık olan kapılarımızı daha da açarak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle devletimizin şefkatli eli vatandaşımıza dokunacak. Yeni sistemin Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Açılışa İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, vali yardımcıları Hasan Öztürk, Hakan Kubalı, Recep Yüksel ve Sezgin Üçüncü ile kaymakamlar ve valilik personeli katıldı.