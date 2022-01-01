Açık Kapı birimine bildirdi, yol sorunu çözüldü

Bingöl'de yaşayan Ayşe Tütünen, böbrek hastası eşinin yol probleminden dolayı diyalize gidemediğini Açık Kapı birimine bildirmesi üzerine, köy yolu sorunu kısa süre içinde çözüldü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesinde hizmet veren Açık Kapı birimi, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Merkeze bağlı Çavuşlar köyünde ikamet eden Ayşe Tütünen, 6 yıldır böbrek hastası olan eşinin haftada 3 defa diyalize girmesini gerektiğini ancak köy yolunun tamamlanmadığı için ambulansın evinin yakınına gelemediğini Açık Kapı birimine bildirdi.

Sorunun ilgili kuruma bildirilmesi üzerine, köy yolu kısa süre içinde çözüme kavuşurken, Ayşe Tütünen ise desteklerinden dolayı kurumlara teşekkür etti. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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