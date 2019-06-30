Açık havuzda kavga! Polis, Türk aileyi koruma altına aldı

ALMANYA'da son günlerde bastıran sıcak havalar, insanları havuzlara ve göllere yöneltti. Hafta sonu havuzlar ve göller dolup taştı.

Düsseldorf'taki Rheinbad açık havuzunda cumartesi günü büyük bir kavga son anda önlendi. Hürriyet'in Almanca haber portalı www.hurriyet.de'nin araştırmasına göre büyük bir Kuzey Afrikalı genç grupla Türkiye kökenli bir baba arasında tartışma çıktı. Ailesiyle havuza giden 53 yaşındaki Türkiye kökenli adam, gençlerin taşkın hareketlerinden rahatsız oldu. Yanlarından geçerken ayağı kayınca üzerlerine düşmek üzere olan genci itince ortalık bir anda karıştı. Bunun üzerine havuzda bulunan çok sayıda genç Türkiye kökenli adamın üzerine yürüdü. Tartışmaya havuzdaki diğer müşteriler de katılınca, gençler havuz müşterilerine hakaretler yağdırdı.

YÖNETİM HAVUZU KAPATTI

Ortamın gerilmesi ve büyük bir meydan kavgası tehlikesi üzerine polis takviye istedi. 70 kadar polis havuza gelerek olayı kontrol altına almaya çalıştı. Ancak gençler polislere de hakaret etti. Polis, saldırgan gençlerin hedefindeki dört kişilik aileyi havuzdan çıkararak koruma altına aldı. Olay çıkaran gençlere havuza girme yasağı kondu. Ancak gençler havuzdan çıkmak istemedi ve karşı geldi.

Bunun üzerine havuz yönetimi havuzu kapattı. Polis dışarıda da kavgayı önlemek için güvenlik önlemi aldı. Bir kişi gözaltına alındı. Ancak aynı akşam serbest bırakıldı.