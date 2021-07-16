Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor
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Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor

Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yer alan açık havuz, kent halkına hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yer alan açık havuz, kent halkına hizmet veriyor. Eskişehirliler, hijyenik ortamda ve uzman eğitmenler eşliğinde yüzmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ile kent halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor. Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu, ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde, süre sınırlaması ve kişi sayısı sınırlaması eşliğinde hizmet veren tesiste, maske ve sosyal mesafe kuralları da aksatılmıyor.

19, 20 ve 21 Temmuz'da kapalı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, açık havuzun 19, 20 ve 21 Temmuz'da hizmet vermeyeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor
Açık havuz kent halkını yüzme ile buluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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