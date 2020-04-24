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Açık havaya veda eden çocuklar ekran başında zaman geçiriyor

21 – 22 Nisan tarihlerinde online olarak yapılan ve Türkiye kent temsili 2.735 anne-babanın katıldığı araştırma sonucunda, bu süreçte ebeveynlerin evde çocuklara olan tutumlarıyla ilgili önemli veriler elde edildi.

24.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:00
Açık havaya veda eden çocuklar ekran başında zaman geçiriyor

Türkiye genelinde 2.735 ebeveynin katıldığı araştırmaya göre çocuklar sokaklarda, bahçelerde oynamaya kısa süreli veda ederken, ekran başında geçirilen zaman arttı.Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı çocuklarının bu süreçteki ruh halini 'Ne mutlu ne mutsuz' olarak tanımladı.

Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 53'ü yaşadıkları bu süreçten sonra evde yeni düzen içerisinde çocuklarına ekran kısıtlaması getirmediklerini, yüzde 47'si ise getirdiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 52'si çocuklarıyla televizyon ya da bilgisayarda her gün ortalama olarak 1-3 saat arası zaman geçirdiklerini söylerken, yüzde 37'si 3 saatten fazla, yüzde 11'i ise 1 saatten az zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Anne-babaların yüzde 61'i bu süreçte çocuklarının uyku düzenlerinin değiştiğini belirtti.

Çocuklara salgın eğitimi

"Çocuğunuza koronavirüs hakkında ne anlattınız?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 80'i hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini, yüzde 77'si bir salgın hastalık olduğunu, kimseye bulaştırmamak için evde kalınması gerektiğini, yüzde 66'sı salgının yayılmasını önlemek için okullara ara verildiğini, yüzde 57'si düzenli beslenme ve düzenli uykunun önemli olduğunu, yüzde 49'u hastalığı tüm yönleriyle anlatıp sorularını cevapladığını söyledi.

Sokaklara kısa süreli veda

Katılımcıların yüzde 89'u çocuklarının sokakta/bahçede arkadaşlarıyla oynamasına izin vermezken, yüzde 56'sı çocuklarının bu süreçteki ruh halini ne mutlu ne mutsuz olarak, yüzde 25'i çocuklarının ruh halini mutlu olarak, yüzde 19'u da mutsuz olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 63'ü bu süreçte çocuklarıyla eşit derecede ilgilendiğini (anne-baba), yüzde 21'i anne olarak kendilerinin daha fazla ilgilendiğini, yüzde 7'si baba olarak kendilerinin ilgilendiğini, yüzde 5'i çocuklarının kendileri hallettiklerini, yüzde 4'ü aile büyüklerinin ilgilendiğini belirtti.

Sorumluluklar arttı

Katılımcıların yüzde 93'ü bu süreçte sorumluluklarının artığını dile getirdi. Yüzde 69'u temizlik alanında, yüzde 66'sı çocuğun ihtiyaçları konusunda, yüzde 58'i çocuğun eğitimi konusunda, yüzde 56'sı yemek, yüzde 32'si ise iş konusunda sorumluluklarının artığını söyledi. Katılımcıların yüzde 67'si kendilerine vakit ayırabildiklerini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 80'i bu süreçte çocuklarının psikolojisi/gelişimi için bir profesyonelin desteğine ihtiyaç duymadıklarını, yüzde 92'si bu süreçte çocuklarının psikolojisi/gelişimi için bir profesyonelin destek almadıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 75'i de bu süreç bittikten sonra kendilerinin bir profesyonelden destek almayı planlamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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