Açık havada zeka oyunları
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Açık havada zeka oyunları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Açık havada zeka oyunları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zeka Oyunları Akademisi, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde başladı.

- Açık havada zeka oyunları

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zeka Oyunları Akademisi, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde başladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kamesindeki öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle eğitim çıtasını her geçen daha da yükselten Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini de sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle geçirmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 9-10 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Zeka Oyunları Akademisi tertip edildi. Merinos Açık Hava Kütüphanesinde başlayan eğitimlerde, zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çabuk öğrenmeyi sağlayan geleceğin eğitim metodu zeka oyunları çocuklara öğretiliyor.

Türk Beyin Takımı hocası Hanife Altınışık'ın verdiği ilk dersle başlayan 56 öğrenci katılırken, haftada bir gün 2 saat olarak planlanan eğitimlerde öğrencilere gruplar halinde sudoku, amiral battı, uçaklar, fenerler, sihirli piramitler ve apartmanlar olmak üzere 6 zeka oyunu öğretiliyor. Sudoku oyunu kurallarının tanıtımıyla başlayan eğitimler, 30 Temmuza kadar devam edecek ve eğitimin sonunda düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve bütün öğrencilere de belge verilecek.

Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitimi destekleyici birbirinden farklı programlar düzenlediklerini hatırlatarak, zeka oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sevinç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, somut işlemler döneminin son dönemindeki soyut işlemler dönemine geçiş aşamasındaki çocuklarımızın zihni ve ruhi gelişimine katkı sağlamak istedik" dedi.

Eğitime katılan öğrenciler açık havada zeka oyunlarının püf noktalarını öğrenirken, veliler de yaz döneminde okulların kapalı olması yüzünde evlere kapanan çocukları için böyle bir faaliyet düzenlenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Açık havada zeka oyunları
Açık havada zeka oyunları
Açık havada zeka oyunları
Açık havada zeka oyunları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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