Açık havada yoga etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık havada yoga etkinliği

Açık havada yoga etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi'nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada yoğun katılım ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada yoğun katılım ile devam ediyor.

Açık havada gerçekleştirilen yoga eğitimleri de kent sakinlerinin katılımı ile sürüyor. Vatandaşlar, uzman eğitmenler gözetiminde ve koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimlerine katılmaktan memnun olduklarını belirtiyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri haftada iki gün düzenleniyor. Eğitimler 19.00-20.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesindeki Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı (çarşamba ve cuma) ile Uluönder Mahallesi'ndeki Muammer Uludemir Sanat Parkı'nda (salı ve perşembe) gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sabah egzersizleri Şeker Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Astsubay Soner Özübek Parkı'nda (çarşamba ve cuma), Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak'ta bulunan parkta (pazartesi ve çarşamba) ve Batıkent Mahallesi'ndeki Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda (salı ve perşembe) düzenleniyor. 09.00 - 10.00 saatlerinde gerçekleştirilen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Açık havada yoga etkinliği
Açık havada yoga etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık havada yoga etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:48:49. #1.15#

title