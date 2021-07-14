Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
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Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmine yoğun ilgi gösterdi.

Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmine yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenledi. Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Büyük Şehir Parkı'na akın eden vatandaşlara belediye tarafından patlamış mısır ikramında bulunuldu. Etkinlik için parka gelen vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmini izledi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'da vatandaşlara eşlik etti.

Harika bir organizasyon olduğunu dile getiren Özlem Açar, "Filmi izlemeye geldim harika bir organizasyon. Kırıkkale Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize böyle bir organizasyonu sunduğu için. Sosyalleştik güzel oldu. Pandemiden sonra çok iyi geldi. Teşekkür ederim" dedi.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte yapılan bu tür etkinliklerin devamının olmasını isteyen Yunus Emre Yiğitcan, "Yasaklar kalktı. Yasakların kalkmasının ardından da böyle bir etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenlediği için. İnşallah devamı gelir. Maskelerimizi de çıkardığımız zamanları da görürüz" şeklinde konuştu.

Almula Durmaz (13), "Bu organizasyon bence halkımız için çok güzel. Ben sevdim beğendim. Etkinliklerin devamının gelmesini isterim" diye konuştu.

Pandemiden sonra güzel bir etkinlik olduğunu belirten Yusuf Saydam (14), organizasyonda emeği geçen belediye başkanı ve personeline teşekkürlerini iletti.

Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi
Açık havada sinema keyfi: Vatandaşlar, 15 Temmuz konulu filme yoğun ilgi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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