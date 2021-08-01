Açık havada sinema keyfi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi sinema gösterimleri Ağustos ayında da üç ayrı merkezde devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi sinema gösterimleri Ağustos ayında da üç ayrı merkezde devam ediyor. Büyük ilgi gören "Yeniden Sinematek" etkinliği kapsamında dünya sinemasının en başarılı yapımları İzmirlilerle ücretsiz olarak buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeniden Sinematek" gösterimleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ndeki çim alanda, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin bahçesinde (AASSM) ve Bıçakçı Han açık alanda Ağustos ayında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşan tüm filmlerin başlama saati 21. 00.

Yıldız Sineması özel seçkisi

Bıçakçı Han'da Yıldız Sineması'na özel seçkisi ile Yıldız Sineması'nın tarihine bakış sunan gösterimlerle orada gösterilmiş filmler yer alıyor. Raj Kapoor'un yönettiği Khwaja Ahmad Abbas'ın senaryosunu yazdığı "Avare" orijinal adıyla "Awaara" baba-oğul çatışmasını konu alan film 1953 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Adayı oldu. Müziğini Shankar Jaikishan yaptığı Raj Kapoor, Nargis, Prithviraj Kapoor gibi isimlerin rol aldığı "Avare" 3 Ağustos 2021 Salı Bıçakçı Han'da sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Kore Savaşı'nda Teğmen Kemal'in hikayesini konu alan, bir Atıf Yılmaz filmi olan "Şimal Yıldızı" da Yıldız Sineması özel seçkisi arasında yer alıyor. Turgut Etingü'nün senaryosunu kaleme aldığı Ediz Hafızoğlu'nun müziğini yaptığı oyuncu kadrosunda Ayhan Işık, Hulusi Kentmen, Nurhan Nur gibi usta isimlerin yer aldığı film 17 Ağustos 2021 Salı Bıçakçı Han'da.

Bir yıldızın hikayesi

Asif Kapadia'nın yazıp yönettiği "Dieogo Maradona" belgeseli, 10 numaralı formanın daimi sahibi, efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını anlatıyor. Film, doğduğu Arjantin'deki gecekondu mahallesinden dünyanın tepesindeki altın tahtına rakipsiz bir süper yıldızı 1980'lerden başlayıp özellikle Napoli takımındaki yıllarına odaklanarak ele alıyor. Diego Maradona, uyuşturucu bağımlılığından saha dışındaki türlü skandallarına medyanın gözünden hiç kaçamayan, şöhreti omuzlayamayan, ama her düştüğünde yeniden ayağa kalkan, mücadeleci bir ikonu tarafsızca gözler önüne seriyor. Arjantinli efsane sporcunun da onay verdiği, daha önce hiç görülmemiş 500 saati aşkın görüntüsünden kurgulanan film, ilk gösterimini Cannes'da yaptı. Müziğini Antonio Pinto'nun yaptığı belgesel 4 Ağustos 2021 Çarşamba Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde gösterilecek.

Damga vuran belgesel

"Kadın", orijinal adıyla "Woman" filmi, 50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veren dünya çapında bir proje. Bu kadar geniş çaplı olmasının yanı sıra insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Bu belgesel, kadınların tüm dünyada maruz kaldığı adaletsizliklere ışık tutmak için bir fırsat. Kadınların seslerinin daha fazla yankı bulduğu

bu yeni dönemde, belgeselin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek. Senaryosunu ve yönetmenliğini Anastasia Mikova ve Yann Arthus-Bertrand'ın yaptığı 2019 76. Venedik Uluslararası Film Festivali - Sfera 1932 Ödülü alan belgeselin müziğini Armand Amar üstleniyor. 10 yaş üzeri izleyici kitlesi için uygun olan belgesel, 10 Ağustos 2021 Salı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 11 Ağustos 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ödüllü film

Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş Cemal ve Buğra, komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasında kaldırılıp, şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilir. 2019 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Bülent Çolak'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran "Suç Unsuru" filminin senaryosunu ve yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Koray Erkök, Bülent Çolak, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen gibi oyuncuların yer aldığı filmin müziği ise Yener Çevik'e ait. 7 yaş üzeri ve 13 yaş aile ile birlikte izleyici kitlesi için uygun olan film, 18 Ağustos 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Tatlı bir aşk hikayesi

Nicolas Bedos'un yazıp yönettiği orijinal adıyla "La Belle Epoque" "Yeni Baştan" filmi romantik bir aşk hikayesini konu alıyor. Bu tatlı romantik komedi Cannes Film Festivali'nin gizli yıldızı, 2020 César Ödülleri - En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Yardımcı Kadın Ödülleri'nin de sahibi. Müziğini Nicolas Bedos, Anne-Sophie Versnaeyen'in yaptığı filmde Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria Tillier gibi isimler oynuyor. 15 yaş üzeri izleyici kitlesi için uygun olan film 24 Ağustos 2021 Salı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 25 Ağustos 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde gösterilecek.

Kaynak: Habermetre