Açık Havada Sinema Keyfi Başlıyor

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ BAŞLIYORÇekmeköylüler sıcak yaz akşamlarında Çekmeköy Belediyesi'nin sinema günlerinde buluşacakÇekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda açık havada sinema organizasyonu düzenliyor.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ BAŞLIYOR

Çekmeköylüler sıcak yaz akşamlarında Çekmeköy Belediyesi'nin sinema günlerinde buluşacak

Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda açık havada sinema organizasyonu düzenliyor. Taşdelen Cemal Güngör Parkı amfi tiyatro ve Doğa Park içinde düzenlenecek etkinlikte birbirinden güzel ve eğlenceli filmler vatandaşlarla buluşacak.

Genç yaşlı 7'den 70'e tüm yaş gurupları düşünülerek hazırlanan programda çocuk filmleri Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Ferdinant, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Perili Orman ve Bücür; gişe rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize, Bizim İçin Şampiyon, Eltilerin Savaşı, Türk İşi Dondurma gibi filmler sahne alacak.

Etkinliğimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenecek diyen Başkan Poyraz " Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımız uzun bir süredir evlerindeydi. Alınan yeni kararlar doğrultusunda organizasyonlarımıza başladık. Hemşehrilerimizi sıcak yaz akşamlarında eşsiz doğası ve havasıyla parklarımıza bekliyoruz. Cemal Güngör Parkı ve Doğa Park'ta kuracağımız etkinlik alanlarında sinema keyfini hep birlikte yaşayalım. Ailece vakit geçirebilmek için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler almıştık. İnşallah bu yılda tüm vatandaşlarımız bu hizmetten memnun kalırlar, " dedi.

Kaynak: Habermetre