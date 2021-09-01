Açık havada sinema keyfi
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Açık havada sinema keyfi

Açık havada sinema keyfi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara açık havada sinema keyfi yaşattı.

Büyükşehir, çocuklara ve ailelerine açık havada sinema keyfi yaşattı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları unutmayan Büyükşehir, onlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğünce Milli İrade Meydanında düzenlenen etkinlikte "Bizim Köyün Şarkısı" adlı film gösterildi. Açık hava sinemasına çocuklar kadar aileleri de unutulmayacak bir akşam yaşadı. Film gösterimi sırasında çocuklara, sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

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