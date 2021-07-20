AÇIK HAVADA SİNEMA GÜNLERİ BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent'in farklı ilçelerinde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile yeniden buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent'in farklı ilçelerinde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile yeniden buluşturacak. Başkentliler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliği ile Kurban Bayramı'nda ve yaz boyu her hafta cuma-cumartesi günleri Türk sinemasının seçkin örnekleriyle yaz akşamlarının tadını çıkaracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent'in farklı ilçelerinde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturacak.

Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında yapılamayan açık hava film gösterimi bir yıl aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sinema etkinliği ilk olarak Kurban Bayramı ile başlayacak.

PATLAMIŞ MISIRLA SİNEMA KEYFİ

Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri 14 ilçede saat 20. 30'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulacak Türk filmlerinin en seçkin örnekleri açık havada izlenebilecek.

Kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle ve konserlerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır ile su ikramında da bulunacağı sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatacak.

BAYRAM BOYUNCA HER GÜN FİLM GÖSTERİMİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere açık hava sinema günlerinin başlayacağını Türk sinemasının unutulmaz şu sözleriyle duyurdu:

"Şakir'e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var. Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak. Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak. "

SOSYAL MESAFE KURALLARI DİKKATE ALINACAK

Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.

20 Temmuz Salı günü Polatlı'dan başlayacak açık hava sinemasının etkinlik takvimi ise şöyle:

-20. 07. 2021 Salı-Polatlı-Cumhuriyet Meydanı

-21. 07. 2021 Çarşamba-Beypazarı-Ankara Parkı

-22. 07. 2021 Perşembe-Elmadağ- Cumhuriyet Meydanı

-23. 07. 2021 Cuma-Gölbaşı-Atatürk Sahil Parkı yanı

-24. 07. 2021 Cumartesi-Çubuk-Atatürk Parkı içi

-30. 07. 2021 Cuma-Çamlıdere-Göl Park Tesisi yanı

-31. 07. 2021 Cumartesi-Kahramankazan-Salı Pazarı yanı

-06. 08. 2021 Cuma-Akyurt-Nurettin Cankurtaran caddesi Kültür Parkı karşısı

-07. 08. 2021 Cumartesi-Kızılcahamam-Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-13. 08. 2021 Cuma-Haymana-Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü

-14. 08. 2021 Cumartesi-Bala-Otobüs Terminali

-20. 08. 2021 Cuma-Kalecik-Meşran Sosyal Tesisleri önü

-21. 08. 2021 Cumartesi-Nallıhan-Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi

-27. 08. 2021 Cuma-Şereflikoçhisar-Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden düzenli olarak sinema gösterimlerinin tarih ve yerlerini Başkentlilere duyuracak.

Kaynak: Habermetre