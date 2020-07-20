Açık havada sahne gençlerin! Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Covid-19 salgını sonrasında hayatımıza giren yeni normalleşme kapsamında sosyal mesafeye özen göstererek açık hava etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Kısıtlamaların kontrollü bir şekilde gevşetilerek yeni normale adım atıldığı bu günlerde, sanatın iyileştirici gücüne ve pozitif etkisine güvenen Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde açık havada "Sahne Senin" etkinliği düzenledi.

Yetenekli genç seslerin müzik dünyasına kazandırılmasına destek vermek ve gençlerin sanata olan ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Sahne Senin" etkinliği, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek açık havada gerçekleştirildi. Etkinlikte sahne alan Rüzgarlı Tepenin Çocukları, Harun Kolçak'ın vefat yıldönümüne özel sanatçının sevilen şarkılarını seslendirdi.

Amatör Sanatçılar Sahneye Çıktı

Etkinlikte ayrıca amatör gruplara ve sokak sanatçılarına da sahne alma imkanı verildi. Performans sergilemek isteyen amatör sanatçılar, niyet mektuplarını ve sahne performanslarını içeren videoyu göndererek etkinliğe başvuru yaptı. Başvuru yapanlar arasından seçilen iki kişi "Sahne Senin" etkinliğinde sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeniyle gerçekleşen konserlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler