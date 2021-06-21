Açık havada klasik müzik keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık havada klasik müzik keyfi

Açık havada klasik müzik keyfi
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), sıcak yaz akşamlarında klasik müzik rüzgarları estirmeye devam ediyor.

Açık havada sanatseverlere müzik şölenleri sunan KODA, geçtiğimiz hafta da arka arkaya iki akşam "Quintet Konseri" gerçekleştirdi. İlki Gondol Kafe yanı, ikincisi de Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen konserlerde; Burak Yaşıl ve Ezgi Er (keman), Selen Çelik (viyola), Gökçe Bahar Oytun (viyolonsel), Cemre Burhan Çetin (kontrabas) sahne aldı.

Her yaştan Karşıyakalılardan yoğun ilgi gören açık hava konserlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Mert Müldür Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık havada klasik müzik keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:27:32. #1.14#

title