Açık havada klasik müzik keyfi

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), sıcak yaz akşamlarında klasik müzik rüzgarları estirmeye devam ediyor.

Açık havada sanatseverlere müzik şölenleri sunan KODA, geçtiğimiz hafta da arka arkaya iki akşam "Quintet Konseri" gerçekleştirdi. İlki Gondol Kafe yanı, ikincisi de Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen konserlerde; Burak Yaşıl ve Ezgi Er (keman), Selen Çelik (viyola), Gökçe Bahar Oytun (viyolonsel), Cemre Burhan Çetin (kontrabas) sahne aldı.

Her yaştan Karşıyakalılardan yoğun ilgi gören açık hava konserlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler