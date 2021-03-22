Açık havada derbi keyfine yoğun ilgi
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Açık havada derbi keyfine yoğun ilgi

22.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:14
Açık havada derbi keyfine yoğun ilgi

Yüreğir Belediyesi Pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisini dev ekranlarda yayınladı.

Yüreğir Belediyesi Pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisini dev ekranlarda yayınladı. Belediyenin 'Arabada Derbi Keyfi' etkinliğine Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir Millet Bahçesi'ne kurulan 2 dev ekranın karşısına arabalarıyla park eden Adanalılar heyecanla maçın başlamasını bekledi. Yoğun ilgi olmasına rağmen sosyal mesafe kurallarına özen gösteren sporseverler maçın başlaması ile birlikte büyük heyecana kornaları ile eşlik etti.

Sık sık tezahüratlarıyla takımlarına uzaktan destek veren Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar maçı dostluk görüntüleri eşliğinde yan yana izlerken, nefes kesen mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

'Arabada Derbi Keyfi' heyecanını paylaşan sporseverlere teşekkür eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bunalan vatandaşlarımıza bir nebze nefes olduk. Sağ olsunlar misafirlerimiz de sosyal mesafe kurallarına oldukça hassasiyet gösterdiler. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum.

Geçen yıl Adana Demirspor'umuzun maçını yayınlamıştık, yine yayınlayacağız. Adanaspor'umuzun maçlarını da yayınlamak istiyoruz. Süper Lig'de tüm maçların yayın hakkını aldık. Benzer etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Derbiyi dev ekranlarda araçlarından izleme şansı bulan Adanalılar etkinlik için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Açık havada derbi keyfine yoğun ilgi
Açık havada derbi keyfine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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