Açık havada arabalı sinema keyfi İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği düzenledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal aktivitelere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla yapılan "Arabalı Sinema Geceleri" etkinliğinin ilk gününde Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanındaki fuar alanı arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü.

Arabalı açık hava sineması konseptinde düzenlenen etkinlikte araçlar, akşam saatlerinde sinema ekranının önüne sıralandı.

Fuar alanına kurulan dev ekranda, "Bizim İçin Şampiyon" filmi gösterime sunuldu. Film başlamadan önce izleyicilere mısır, kağıt helva ve su ikram edildi.

Filmi izlemeye oğlu ile gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, geçmişte de açık havada sinemanın izlendiğini anımsattı.

Şahin şöyle konuştu:

"Yaz sineması gelmiş dediler ben de oğlumla beraber izlemeye geldim. Şimdi pandemi günlerinde o eski yıllara geri dönüyoruz. Eğer vatandaşlarımızın ilgisi artarsa çalışmalarımızı artıracağız. Pandemi ile beraber alışkanlıklarımız da değişiyor. Artık arabalarımızın içinde güvenilir bir şekilde sinema keyfi yaşamak için buradayız. Tüm Batmanlıları arabalı film keyfine davet ediyoruz."

Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA