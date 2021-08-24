Açık Hava Yaz Oyunları'nda "Tarla Kuşuydu Juliet" başkentlilerin beğenisine sunulacak

Devlet Tiyatrolarının (DT) Açık Hava Yaz Oyunları projesi kapsamında bu hafta "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarının (DT) Açık Hava Yaz Oyunları projesi kapsamında bu hafta "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu sahnelenecek.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında Devlet Tiyatrolarının birbirinden farklı eserleri her hafta seyirciyle buluşuyor.

Projenin bu haftasında ise Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu Macunköy Yerleşkesi'nde perdelerini açacak.

Ephraim Kishon'un yazdığı, Hale Kuntay'ın dilimize çevirdiği ve Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği oyunda, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in hafızalara kazınan efsane aşkı, Ephraim Kishon'un mizah dolu kurgusuyla anlatılıyor.

Dekor tasarımının Cenk Oral'a, kostüm tasarımının Gökçe Şener'e, ışık tasarımının Sinan Mahçup'a, dans düzeninin Orçun Okurgan'a ve müziklerinin Gürkan Çakıcı'ya ait olduğu oyun, 26, 27 ve 28 Ağustos'ta saat 21.00'de Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu da 2, 3 ve 4 Eylül'de "Gökkuşağının Sonu" oyunuyla Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, eylül ayında birçok oyunu sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak