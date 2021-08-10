Açık Hava Yaz Oyunları "Karmakarışık" adlı oyunla devam ediyor

Devlet Tiyatrolarının (DT) "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, bu hafta Ankara'da "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarının (DT) "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, bu hafta Ankara'da "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için 3 Haziran'da hayata geçirilen proje devam ediyor.

Proje çerçevesinde bu hafta, İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Karmakarışık" adlı oyun, 12, 13 ve 14 Ağustos günlerinde Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği oyunun dekor tasarımı Savaş Çevirel, kostüm tasarımı Mihriban Oran, ışık tasarımı Serhat Akın, dans düzeni Yeşim Alıç tarafından yapıldı.

Oyunda, iktidarda olan bir partinin bakanı ile rakip partinin sekreterinin, bir otel odasındaki kaçamakları sırasında odada bir ceset ile karşılaşmaları, olayların küçücük bir yalan ile başlayarak giderek karmakarışık bir hal alması anlatılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu da 19, 20 ve 21 Ağustos günlerinde, "Cimri" adlı oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık