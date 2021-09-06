AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ'NE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
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AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ'NE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ'NE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
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Eklenme tarihi 6 Eylül 2021ABONE OL AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ'NE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali" devam ediyor.

Eklenme tarihi 6 Eylül 2021

ABONE OL AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ'NE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali" devam ediyor. Festivalin ikinci gününde tiyatroda doğaçlama geleneğini devam ettiren Mahşer-i Cümbüş sahne aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festival 7 Eylül'e dek 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde meraklılarıyla buluşuyor. Her akşam saat 20. 00'de gerçekleşen festivalde birbirinden değerli tiyatro oyuncularının katılımıyla oyunlar sahne alıyor. Oyun öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonklör gösterileri de sunuluyor. Ailelerin keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlik, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK

Tiyatroyu izlemeye gelen Gamze Karadal, "Uzun zamandır tiyatro ve benzeri etkinliklere katılamadım için şu an burada bulunmak benim için çok müthiş bir duygu. Yani iyi ki bu çalışma gerçekleştirildi. İlk defa bu türde bir etkinliğe katılan biriyim, doğaçlama olarak gayet verimli ve güzel. Pandemi çok kötü geçiyor sürekli evdeyiz, kiloları aldık hiç bir etkinlik yapamadık. Kötü bir durum tabii ki de umarım bir an önce geçer" diye konuştu.

SEVDİĞİM BİR DOĞAÇLAMA TİYATRO EKİBİ

Tiyatro izlemeyi çok sevdiğini belirten Serenay Gezer, "Keyifli buldum, herkese yönelik eğlenceli ve çok iyi geldi. Ben uzun zamandır tiyatroya katılmıyorum çok da sevdiğim bir doğaçlama tiyatro ekibi. O yüzden katılmak istedim. Ben internet üzerinden gördüm etkinliği çok güzel bir etkinlik zaten bu alanı da çok beğeniyoruz ve zaman zaman geliyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLERDE SIKILMIŞTIK

Dursun Duran da 'Çocuklarla geldik, etkinlik çok güzel, eğleniyoruz. Açık havada olmasını ve ses kalitesini de beğendik' şeklinde konuştu. Ayşe Duran ise 'Esenler Belediyesi'nin birçok etkinliğine katılıyoruz. Gayet beğeniyoruz, festivali çok beğendik' diye konuştu. Yüsra Karakaya ise 'Pandemiden sonra festival çok iyi geldi, eğleniyorum. Kendilerini ilk defa izliyorum. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerdeydik. O yüzden böyle bir etkinlik hepimize çok iyi geldi' dedi.

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Kaynak: Habermetre

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