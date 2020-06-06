Açık hava sinemasıyla nostaljik bir gece yaşandı SULTANBEYLİ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, açık hava sinemasında vatandaşları bir araya getirdi.

SULTANBEYLİ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, açık hava sinemasında vatandaşları bir araya getirdi. Açık hava sinemasına gelen vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini arabalarından izledi. Klasik araçlarıyla gelen vatandaşlar nostaljik bir hava yarattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda Sultanbeyli'de açık hava sineması düzenlendi. Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan dev ekranda başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı '7.Koğuştaki Mucize' filmi gösterildi. 700'e yakın araç filmi izlemeye gelirken bazı vatandaşların klasik araçlarıyla gelerek nostaljik bir hava oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak araçlarının içinde filmi izledi. Radyo frekansı üzerinden filmin sesi araçların içine verilirken belediye ekipleri patlamış mısır ve gazoz ikramında bulundu.

KESKİN : 'ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR?Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık hava sinemasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Hastalığın henüz bitmediğini belirten Keskin, 'Sultanbeyli Belediyesi olarak koronavirüs günlerinde hemşerilerimizle birlikte kurallara uygun bir vaziyette süreci yönetmeye çalıştık. Bu vesileyle Sultanbeyli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın uyarısı gereği bundan sonrası için de aynı hassasiyetle dikkatli bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Her şey bitmiş değil, bu kapsamda kıymetli hemşerilerimize özellikle çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bakanlığımızın uyarılarını dikkate almaya devam edelim. Bu akşam kıymetli hemşerilerimizi davet ettik. Yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi. Bunun için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada birlikte arabalarımızdan filmimizi izleyeceğiz' diye konuştu.KULA : 'EVLERİMİZDE ÇOK SIKILMIŞTIK?Koronavirüs günlerinde evlerinde sıkıldıklarını ve bu etkinlikte güzel bir akşam geçirdiklerini ifade eden Doğan Kula, 'Böyle bir etkinlik yaptıkları için Belediyemize ve Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ederim. Koronavirüs günlerinde insanlar zaten evlerinde sıkılmışlardı. İyi bir etkinlik oldu. Teşekkür ederim. Açık havada filmi izlemek kapalı alanda izlemekten daha güzel. İnşallah koronavirüs bir an önce biter ve kötü günler geride kalır' ifadelerini kullandı.KOÇ : 'BU SİNEMALARI DÖNEM DİZİLERİNDE GÖRÜYORDUK?

Açık hava sinemalarını dönem dizilerinde televizyonlarda gördüklerini söyleyen Furkan Koç, 'Açık hava sinemalarını 70'li 80'li yıllarda televizyonlarda görüyorduk bu sinemaları. Böyle bir etkinliğin Sultanbeyli'de düzenlenmesi çok güzel bir şey. Belediyemize bunun için teşekkür ediyoruz' dedi.

Kaynak: DHA