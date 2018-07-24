Açık Hava Sinemasının En Keyifli Hali Tepe Nautilus'ta

İstanbul'un tam kalbinde eğlence ve sanat dolu aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, sinemaseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği sezon filmleri açık havada ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Tepe Nautilus ziyaretçileri 27 Temmuz – 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak gösterimlerle açık havada film izlemenin tadını çıkaracak.

Tepe Nautilus'ta açık hava gösterimleri 27 Temmuz'da Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız filmi ile başlayacak. Gösterimler 3 Ağustos'ta Gülse Birsel'in yazdığı ve başrolünde yer aldığı Aile Arasında, 10 Ağustos'ta Bedran Güzel'in başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın olduğu filmi Yol Arkadaşım ve 31 Ağustos'ta Gupse Özay'ın yazıp yönettiği Deliha 2 isimli komedi filmleriyle devam edecek.