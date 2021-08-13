"Açık Hava Sinema Günleri"ne Esenlerliler büyük ilgi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Açık Hava Sinema Günleri"ne Esenlerliler büyük ilgi gösterdi

'Açık Hava Sinema Günleri'ne Esenlerliler büyük ilgi gösterdi
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB iştiraki METRO İSTANBUL, Esenler'deki genel müdürlük yerleşkesinin kapılarını "Açık Hava Sinema Günleri" ile İstanbullulara açtı.

Eylül ayının sonuna kadar her Çarşamba ve Cuma günü düzenlenecek etkinliğin ilk günkü film gösterimine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL, Esenler'de yer alan genel müdürlük yerleşkesinin kapılarını yaz akşamlarında kültür-sanata açtı. İki ay boyunca sürecek "Açık Hava Sinema Günleri"nin ilk film gösterimine Esenlerliler büyük ilgi gösterdi.

"Minyonlar" ismi filmi zevkle izleyen semt sakinleri, etkinlikten ve bir kamu kurumunun halkın kullanımına açılmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler.

ÖZGÜR SOY: "KOMŞULARIMIZLA FİLM İZLEYECEĞİZ"

METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, Esenler'de açık hava etkinlikleri düzenlenecek büyük alanlar konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz de yerleşkemizi komşularımızın da kullanımına açtık. Göreve geldiğimiz günden itibaren planlamalar yaptık, ancak pandemi nedeniyle birçok etkinliğimizi ertelemek durumunda kaldık. Yerleşkemizin kapılarını ilk olarak yarıyıl tatilinde Esenlerli çocuklarımıza bisiklet eğitimi vermek için açmıştık. Şimdi daha geniş bir katılımla 2 ay boyunca komşularımızla birlikte açık havada film izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Etkinliğin ilk günden yoğun ilgi görmesi nedeniyle mutluyuz" diye konuştu.

HER ÇARŞAMBA VE CUMA SAAT 21.00'DE!

Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında her Çarşamba ve Cuma günü saat 21.00'de yerli ve yabancı toplam 15 film gösterimi gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında bu akşam da "Aile Arasında" isimli Türk filmi seyirciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Lionel Messi Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Açık Hava Sinema Günleri"ne Esenlerliler büyük ilgi gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:39:01. #1.15#

title