16.08.2019 07:15

-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi

-Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi

NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi. Sinemaseverler, New York'un sembol bölgelerinden Brooklyn Köprüsü'nün altında açık havada film seyretti.

Kaynak: AA