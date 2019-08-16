Açık Hava Sinema Günleri
-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi -Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi.
-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi
-Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi
NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi. Sinemaseverler, New York'un sembol bölgelerinden Brooklyn Köprüsü'nün altında açık havada film seyretti.