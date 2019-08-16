Açık Hava Sinema Günleri

Açık Hava Sinema Günleri

-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi -Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi.

16.08.2019 07:15
Açık Hava Sinema Günleri

-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi
-Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi
NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi. Sinemaseverler, New York'un sembol bölgelerinden Brooklyn Köprüsü'nün altında açık havada film seyretti.

Açık Hava Sinema Günleri
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et