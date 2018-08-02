Açık Hava Sinema Gecesi'ne Mahmudiyelilerden Büyük İlgi

Özellikle kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile ilçenin Cumhuriyet Tarihi'ndeki en büyük yatırımını bu dönemde aldığını vurguladı.

Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen Açık Hava Sinema Gecesi'ne kadınlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Bu tür etkinliklerin ilçelerde yaşayan insanları bir araya getirdiğini belirten Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan,hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti. Gündoğan "Film gösterimi öncesi izlediğiniz tanıtımda da görüldüğü üzere ilçemiz kurulduğu günden bu yana almış olduğu en büyük yatırımı değişen yasa ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğuna girmemiz ile birlikte almıştır. Alt yapıda kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız döşendikten sonra şimdi de insan sağlığı için son derece zararlı olan asbest içeren temiz su borularından kurtuluyoruz. ESKİ ekipleri çok kısa süre içerisinde alt yapıyı bitirecek ve Büyükşehir ekiplerimiz de asfaltlama çalışmalarına hemen başlayacak. Ayrıca kanalizasyon arıtma tesisimiz de hizmete başladı. Hemşerilerimin yüzünü hem hizmetleri hem de bu tür sosyal faaliyetlerle güldüren Başkanımız Büyükerşen'e tüm Mahmudiyeliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Açık Hava Sinema Geceleri, 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Çifteler ve Körhasan Mahallesi'nde 7 Ağustos Salı 21.00'de Beylikova'da, 8 Ağustos Çarşamba Mihalıççık ve Kayı Mahallesi'nde, 9 Ağustos Perşembe ise Sivrihisar ve Kaymaz Mahallesi'nde devam edecek.