"Açık Hava Sinema Geceleri" kırsalda yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü
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"Açık Hava Sinema Geceleri" kırsalda yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

'Açık Hava Sinema Geceleri' kırsalda yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü
Bültenler - Haberler | Güncel

12 ayrı kırsal ilçede vatandaşlar, yarış atı Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş'ın hikâyesinin anlatıldığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmini ilgi ile izledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliği sona erdi.

Son olarak Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen gösterim ile toplamda 5 binin üzerinde vatandaş açık havada sinema keyfini yaşadı. İlçelerde yaşayan vatandaşları "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ilçe merkezlerinin yanı sıra Alpu-Bozan Mahallesi, Seyitgazi-Kırka Mahallesi ve Sivrihisar-Kaymaz Mahallesi'nde düzenlediği film gösterimleri ile 15 ayrı noktada vatandaşlara sinema keyfini yaşattı. Açık alan etkinlikleri ile yaz gecelerinde keyifli vakit geçiren vatandaşlar, her yıl birbirinden güzel filmleri kendileri ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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