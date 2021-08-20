AÇIK HAVA SİNEMA GECELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Açık Hava Sinema Geceleri" kırsalda yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Açık Hava Sinema Geceleri" kırsalda yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Son olarak Mihalgazi, Mihallıççık, Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde vatandaşlar, yarış atı Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmini ilgi ile izledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliği sona erdi. İlçelerde yaşayan vatandaşları "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mihalgazi, Mihallıççık, Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde sinema keyfini yaşattı. Açık alan etkinlikleri ile yaz gecelerinde keyifli vakit geçiren vatandaşlar her yıl birbirinden güzel filmleri kendileri ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre