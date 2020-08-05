Açık Hava Sinema Geceleri artan vakalar nedeniyle ertelendi 4-28 Ağustos tarihleri arasında fiziksel mesafeye dikkat edilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Açık Hava Sinema etkinlikleri vaka sayılarının artış göstermeye devam etmesi nedeniyle önlem amacıyla ertelendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki 4 Ağustos tarihinde İnönü Cumhuriyet Meydanı ve Aşağı Kuzfındık Mahallesi'nde gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Geceleri etkinliklerinin artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kıymetli hemşehrilerimiz, hem ülkemizde hem şehrimizde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle gerçekleştirmeyi planladığımız Açık Hava Sinema etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" denilerek vatandaşlar bir kez daha maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Etkinliklere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve sinema alanında mesafe ve maske kuralına rağmen önlem amaçlı etkinliği ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Özellikle kırsal ilçelerimizde düzenlemeyi arzu ettiğimiz sinema etkinliklerimizi üzülerek ertelenmek zorunda kaldık. Çünkü görüyoruz ki vaka sayıları hem şehrimizde hem de ülkemiz de artıyor. Önlem amacıyla bu kararı almak zorunda kaldık. Hemşehrilerimizden anlayış ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler