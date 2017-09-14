Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema" etkinlikleri başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli ve sinemaseverler katıldı.



Açık hava sinema etkinliğinde, misafirlere gazoz ve simit ikramları yapılarak yazlık sinema nostaljisi yaşatılmaya çalışıldı.



Etkinliğin ilk gününde, Tolga Çevik'in baş rolünü üstlendiği "Sen Benim Her Şeyimsin" adlı film izletildi.



Ücretsiz gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliği, bugün saat 20.00'de Düztepe Şehitşahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılacak.