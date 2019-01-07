Açık Hava Müzesi Gibi Kent Meydanı

Doğal açık hava müzesini andıran tarihi Sivas Kent Meydanı yağan karla beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Sivas Tarihi Kent Meydanı; içindeki Selçuklular, İlhanlılar, Osmanlı ve Cumhuriyet eserleri ile doğal bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi ve kültürel dokunun korunduğu meydanda en çok ilgi çeken yapılardan biri 1271 yılında İlhanlı veziri Şemsettin Mehmet Cüvendi tarafından inşa ettirilen Çifte Minareli Medrese. İhtişamlı yapısı kapısı, minarelerindeki çini işlemeleri ve kapısındaki oyma işlemeler ile dikkat çeken yapının büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Her yanı tarih ve kültür kokan meydanda diğer eserlerden birisi ise Selçuklular döneminde 1. İzzettin Keykavus tarafından 1220 yılında inşa ettirilen Şifahiye Medresesi. Üzerindeki oyma işlemeler ile dikkat çeken bu eser zamanında hastaların tedavi yeri olarak kullanılmış. Bugün ise çay bahçesi olarak hizmet veriyor. Meydanda ki Selçuklular döneminde inşa edilen bir diğer değerli eser ise Buruciye Medresesi. Bu medrese de oyna işlemeleri ile öne çıkıyor. Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edilen bu medresede dönemin, Fizik, Kimya ve Astronomi alanında ki önemli ilim adamları yetiştirilmiş. Osmanlı döneminde 1580 yılında inşa edilen Kale Camisi, 1884 yılında inşa edilen ve bugün Sivas Valiliği olarak kullanılan tarihi bina ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1892 yılında inşa edilen Kongre binası da aynı meydanda bulunuyor.

Tarih ve kültür severlerin uğrak yeri olan Sivas Tarihi Kent Meydanı yağan karla beyaza büründü. Yağan karla beyaza bürünen tarihi mekan havadan da görüntülendi. Ortaya görülmeye değer bir manzara çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA