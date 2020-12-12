Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü

12.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:16

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi eserleri ile zengin açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi sessizliğe büründü.

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü

BİTLİS - Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi eserleri ile zengin açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi sessizliğe büründü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki cadde ve sokaklar ile tarihi mekanlar boş kaldı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığı, kümbetler, mağara yerleşimlerinin bulunduğu Harabeşehir sessizliğe büründü. Havadan drone ile çekilen görüntülerde ilçe halkının kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler kısıtlama ile birlikte boram boş kaldı.

Öte yandan, ilçede uygulama yapan polis ekipleri denetimlerinde dışarı çıkan vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan ilçe merkezinde sokak hayvanlarının boş cadde ve sokaklarda gönüllerince gezdiği gözlendi.

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY

İlgili Haberler

Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Mardin'de tarihi mekanlar sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:16:46. #1.15#
title