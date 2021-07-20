Açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverleri bir araya getirdi

Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde, Bodrum Loft-Sevil Dolmacı Art Gallery iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava heykel parkı "Loft Art Sculptville" projesinin açılışı sanatseverleri bir araya getirdi.

Bodrum Loft'un sonsuz deniz manzarasında doğa ile iç içe Türk ve uluslararası 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin konumlandırıldığı Loft Art Sculptville sergisi, eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Loft Art Sculptville'de Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği "House Taken" sergilenirken, Güney Koreli heykeltıraş Seo Yang Deok'un Meditation serisinin üçüncü eseri de Loft Art Scuptville'de yerini alıyor.

Heykeltıraş Ozan Oganer'in Alice Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılırken, genç sanatçılar Yasin Uysallar ve Gözde Can Köroğlu, kendilerine özgü stilleri ve Türk heykeline kattıkları çağdaş yorumla sanat tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

Loft Art Sculptville ayrıca Genco Gülan, Bahadır Çolak, Fırat Engin, Alea Pınar Du Pre, Haluk Akakçe, Ruby Anemic gibi isimlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergilenen eserleri sanatseverler, isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilerek, dilerse de rehber eşliğinde gezerek inceleyebilecek.

Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan, çatısı altında otelin yanı sıra LoftElia, Papermoon ve Sunset Sushi Bar gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft'ta sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz